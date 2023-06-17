İzmir'de faciadan dönüldü: Tüp kamyonu ile tır çarpıştı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, tüp kamyonu ile tırın çarpıştığı trafik kazasında faciadan dönüldü. Onlarca dolu tüpün yola savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı.

İzmir'de faciadan dönüldü: Tüp kamyonu ile tır çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde meydana geldi. Biçerova Kavşağı'nda, Aliağa’dan İzmir'e doğru seyir halinde olan Ö.B.'nin kullandığı tüp yüklü kamyon, aynı yönde giden A.A. idaresinde 06 DGD 592 tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tüp yüklü kamyon devrildi, dolu tüpler etrafa savruldu.

Olayı gören diğer sürücüler, hemen 112 ekiplerine haber verdi. Kazada yaralan kamyon sürücüsü Ö.B. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerinde etrafa savrulan onlarca dolu tüp korkuya yol açtı. Çanakkale-İzmir kara yolu, tüpler sebebi ile kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Hindistan’da sıcak hava dalgası: 34 ölü Dünya
Hindistan’da sıcak hava dalgası: 34 ölü
İki uçak havalimanında böyle çarpıştı Dünya
İki uçak havalimanında böyle çarpıştı
Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı! İlkin Tüfekçi ve Murat Dalkılıç aşk mı yaşıyor Magazin
Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı! İlkin Tüfekçi ve Murat Dalkılıç aşk mı yaşıyor
Sudan’da hava saldırısı: 5’i çocuk 17 ölü Güncel
Sudan’da hava saldırısı: 5’i çocuk 17 ölü
Instagram notlara müzik eklenir mi? Instagram notlara şarkı nasıl eklenir? Keşfet
Instagram notlara müzik eklenir mi? Instagram notlara şarkı nasıl eklenir?
Fenerbahçe'ye Türk hoca geliyor. Ali Koç açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye Türk hoca geliyor. Ali Koç açıkladı
Naci Görür depremin yaklaştığı şehri açıkladı Güncel
Naci Görür depremin yaklaştığı şehri açıkladı