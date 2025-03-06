İzmir’de feci kaza! Araç içinde bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İzmir’de feci kaza! Araç içinde bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir otomobilin denize düşmesi sonucu, içerisinde bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde bir aracın denize uçtuğu ihbarı üzerine ekipler hızla olay yerine sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri ile Urla ve Mordoğan İtfaiye Grubu Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, araçtan A.A.C. (27) adlı bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.

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