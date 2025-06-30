İzmir’de feci kaza! Direğe çarpan genç sürücü hayatını kaybetti

Kaza, bu sabah saat 07.00 sıralarında Kızılüzüm Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Kotan (22), kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kotan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.