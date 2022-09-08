8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir’de feci olay! Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü

İzmir’de feci olay! Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan sahnenin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadığını duyurdu.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 00:33
Takip Et

İzmir’de feci olay! Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü

İzmir’de feci olay! Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü
+
Aa
-

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

AA'nın haberine göre; Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.

SOYER: HERHANGİ BİR CAN KAYBI VE YARALANMA OLMAMASI İLE TESELLİ BULUYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
3
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
4
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
5
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
6
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
7
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Beyaz Saray: Rusya toplama kampları kurdu
﻿Beyaz Saray: Rusya toplama kampları kurdu
﻿Beyaz Saray: Rusya toplama kampları kurdu
﻿Michael Jordan'ın formasına 2,7 milyon dolar teklif
﻿Michael Jordan'ın formasına 2,7 milyon dolar teklif
﻿Michael Jordan'ın formasına 2,7 milyon dolar teklif
﻿ABD'nin Massachusetts eyaletindeki ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı
﻿ABD'nin Massachusetts eyaletindeki ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı
﻿ABD'nin Massachusetts eyaletindeki ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı
﻿Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu
﻿Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu
﻿Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu
﻿Galatasaray Mauro Icardi'yi duyurdu
﻿Galatasaray Mauro Icardi'yi duyurdu
﻿Galatasaray Mauro Icardi'yi duyurdu
﻿Bakan Nebati Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü
﻿Bakan Nebati Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü
﻿Bakan Nebati Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü
﻿Abdullah Avcı: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
﻿Abdullah Avcı: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
﻿Abdullah Avcı: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Esnaf Fatih’te Akşener’e dert yandı. Değişim istiyoruz!
﻿Esnaf Fatih’te Akşener’e dert yandı. Değişim istiyoruz!
﻿Esnaf Fatih’te Akşener’e dert yandı. Değişim istiyoruz!
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.