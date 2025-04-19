İzmir’de feci ölüm!

Kaynak: İHA
İzmir’de feci ölüm!

İzmir'de engebeli arazide traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 46 yaşındaki sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir Tire ilçesi kırsal Kaplan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özçelik (46) yönetimindeki traktör, engebeli arazide sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Özçelik traktörün altında kalırken, olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ali Özçelik'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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