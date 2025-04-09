İzmir’de feci ölüm! Ağaç sonunu getirdi

Düzenleme: Kaynak: ANKA

İzmir’de kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Onur Türkol hayatını kaybetti. Kaza anı, kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün saat 20.00 sıralarında İzmir Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Onur Türkol’ün kullandığı 35 CJZ 286 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Türkol, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Türkol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İzmir’de feci ölüm! Ağaç sonunu getirdi

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