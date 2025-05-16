İzmir’de felaket; Su faturaları

Seferihisar’da ikamet eden kadim okurlarımdan LD hanım İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU’nun Mayıs 2025 faturasını gönderdi.

İZSU faturasının detayları şöyle:

Su tüketim bedeli: 432,82 lira

Atık su bedeli: 204,34 lira

Toplam: 604,1 lira

KDV Yüzde 1: 4,03 lira

KDV Yüzde 10: 20,13 lira

KDV Yüzde 20: 223,14 lira

Yuvarlama: 0,76 lira

Sayaç bağlama, değiştirme ücreti: 478,33 lira

Tamir, ayar ücreti: 640,36 lira

DÖNEM TUTARI: 1.970,75 lira

Alacak: 0,26 lira

İZSU Fatura toplamı: 1.971,25 lira

Çevre temizlik vergisi: 33 lira

Katı atık toplama bedeli: 90 lira

İlçe Belediye faturası toplamı: 123 lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi katı atık bertaraf bedeli: 39,75 lira

ÖDENECEK TOPLAM TUTAR: 2.134 LİRA

LD hanım kısa ve öz soruyor: Bu nasıl iş yahu?

Bu soygun işinin açıklamasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı resmi web sayfasından şöyle duyuruyor:

“Abonelerimizin dikkatine;

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu; milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak her türlü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını sağlamak için belirli kriterlere uyulması zorunluluğu getirmiştir.

Bu kanuna göre "su sayaçlarının" kullanım ömrü 10 yıl olarak belirlenmiş ve süre sonunda sayaçların değiştirilmesi gerektiği ifede edilmiştir.

Bu süre içinde sayaçlarını değiştirmeyen abonelere ve kamu idarelerine de maddi cezai yaptırım uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu konuda mağduriyet yaşanmaması için kullanım ömrü dolan aboneliklere su sağlayan sayaçlar sökülerek yerine "O" yeni sayaç takılacaktır. Takılan sayaçtan yeni sayaç bedeli alınmayacak ancak sökülen sayaçtan yasa gereği alınması gereken sayaç tamir ve ayar ücreti ile sayaç değiştirme ücreti, sayacın değişiminin ardından gelecek faturada tahakkuk edecektir. Bilgilerinize sunulur.” (NOT: Kelime, cümle ve ifade hatalarını düzeltmedim- OU)

Diğer okurum HÖ de İZSU faturasını gönderdi.

Her iki faturada da sayaç konusunda rakamlar aynı

Sayaç bağlama, değiştirme ücreti + Tamir, ayar ücreti toplamı şöyle:

478,33 lira + 640,36 lira = 1.118,69 (KDV dahil)

Peki belediye sıfır saat alıp taktığına göre bu su saatlerinin bedeli ne kadar?

Her iki İZSU müşterisine de Trabzon imalatı CEM marka SU sayaç ve rekorları takılmış.

Kargo dahil en ucuz fiyat; 1.187,74 lira olarak görünüyor Akakçe web sitesinde.

Sadece 2 bağlantı rekorunun sökülüp takılması ile yaklaşık 5-10 dakikalık bir iş gücü söz konusu.

Bir de sökülüp alınan sayacın “tamir bedeli” alınıyor. Fıkra gibi.

Belediye hurda sayaçlardan da elbette gelir elde ediyordur.

İZSU’nun kendi personeli bu değişimi yapıyor.

Yani ek bir maliyet söz konusu değil.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZSU kurumu bu saatleri toptan aldığına göre;

Hem yasaya aykırı olarak su saati bedelini tahsil ediyor hem de kar ediyor.

Çifte kavrulmuş lokum.

Ayrıca bir metreküp su bedeli de var İzmir’de dikkat çeken.

Kademe; 21, 56 lira Kademe: 47,89 lira

Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında efsane uygulamalar imza atan Mansur Yavaş’ın uyguladığı ASKİ su bedellerinin metreküp fiyatları ne kadar?

Kademe; 27, 04 lira Kademe: 37,85 lira

ASKİ ve İZSU yetkililerinden aldığım bilgiye göre 2-4 kişilik ailelerde 2. Kademe su kullanımı var.

Bu durumda Ankaralılar bir metreküp için 10 lira daha az su kullanım bedeli ödüyorlar.

Bu fiyata atık su gibi diğer kalemler dahil değil.

İlaveten bu ay bize gelen ASKİ faturasına da baktım.

Mansur Başkan;

Katı atık toplama bedeli,

İlçe Belediye faturası toplamı bedeli,

Büyükşehir Belediyesi katı atık bertaraf bedeli gibi ücretleri de almıyor.

Cemil Tugay’ın başkanlığındaki belediyenin İZSU kurumu sadece yukarıdaki örnek faturadan:

Toplam 252,75 lira alıyor.

İZSU, 2024 yılı itibarıyla 2.147.423 aboneye hizmet veriyor.

Ortalama 2 milyon 150 bin abone başına ortalama 250 lira tahsil etse başkan Cemil Tugay İZSU’nun aylık ek geliri şöyle;

537,5 milyon lira

Cemil Başkan ayıptır, ayıp…

Sosyal Belediyeciliğe başarılı imza atan Mansur Başkan ise hiçbir abonesinden bu parayı almıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de CHP’li belediyelerin su faturalarını lütfedip bir kontrol ettiriversin.

Değerli okurlarım,

Bu hayat pahalılığına, AKP iktidarının halkımızı yoksullaştırdığı günümüzde elbette her zamanki gibi dar gelirli ve emekli vatandaşlara oluyor.

Emeklisi var, yalnız yaşayanı var, öğrencisi var, var da var.

İzmir’de CHP’li belediye başkanının umurunda değil.

AKP iktidarı belediyeleri silkeliyor.

CHP’li başkanı Cemil Tugay da vatandaşı silkeliyor…