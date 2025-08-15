İzmir'de Fenerbahçe gerilimi! Taraftar için yeni karar

Kaynak: Haber Merkezi
Yarın oynanacak Göztepe-Fenebahçe maçı öncesi İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman tribünü için yeni bir karar alındı.

Süper Lig'de sezonu açmaya hazırlanan Fenerbahçe ilk maçına yarın akşam Göztepe deplasmanında çıkacak.

Maç öncesi Passolig'den deplasman tribünü biletleriyle ilgili açıklama geldi. Bireysel satış yapılmayacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile internet ortamında satışa çıkacak deplasman takım biletlerinin güvenlik zafiyeti oluşmaması gerekçesiyle deplasman takımına tahsis edilerek bireysel satışa çıkılmamasına karar verilmiştir."

ALİ KOÇ'A SALDIRI YAŞANMIŞTI

Geçen sezon İzmir'de oynanan maçta Fenerbahçe taraftarı tribüne girerken zorluk yaşamış ve maçın önemli bir bölümünü kaçırmıştı. Devre arasında tribüne giderek taraftarların sorununu çözmeye çalışan Ali Koç, protokoldeki yerine dönerken saldırıya uğramıştı. Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe görevlisi Fatih Özkan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

