İzmir’de feribot ücretlerine zam

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İzmir’de feribot ücretlerine zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün işlettiği araba vapurlarının ücret tarifesinde düzenlemeye gidildi. Tarife, 7 Kasımdan itibaren geçerli olacak.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yenilenen tarife, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Öte yandan Başkan Cemil Tugay’ın talimatıyla, hafta içi günün belli saatlerinde otomobiller için indirimli ücret uygulanacak.

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Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücret tarifesinde güncelleme yapıldı.

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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre biniş ücretleri şöyle olacak:

Motosiklet: 50 TL

Otomobil: 160 TL

Orta sınıf araç: 300 TL

Otobüs-Kamyon: 700 TL

TIR: 1000 TL

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Otomobillere hafta içi indirimi

Yeni tarife dönemiyle birlikte otomobillere indirim uygulaması da başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla yapılan düzenlemeye göre hafta içi günlerde 10.00 (dahil) – 15.40 (dahil) ve 21.00 (dahil) – 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden, otomobiller, 20 TL indirimle 140 TL’ye yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.

İzmir’de feribot ücretlerine zam

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