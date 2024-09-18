İzmir'de FETÖ operasyonu. 22 gözaltı

Kaynak: DHA
İzmir'de FETÖ operasyonu. 22 gözaltı

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.İ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan veya programda isimleri geçen, gizli tanık beyan ve belgeleri ile Bank Asya'da artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen şüpheliler ile örgüte üyelikten aranan şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon yapıldı.

Polis ekipleri, "gaybubet" olarak adlandırılan evlerde saklandıkları tespit edilen 25 şüphelinin yakalanması için İzmir merkez ile Tire, Ödemiş, Urla, Kemalpaşa, Foça ve Torbalı ilçelerinde tespit edilen adreslerde operasyon yaptı. Şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı

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