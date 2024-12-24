İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Kaynak: DHA
İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın desteğiyle FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında dağılma sürecinde olan örgütün yeniden yapılanmaya yönelik faaliyet içerisinde olduğu belirlendi.

Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, yeniden yapılanma ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen 35 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 31 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

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