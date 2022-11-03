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İzmir'de FETÖ'nün sözde 'Karşıyaka imamı' yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında sözde "Karşıyaka imamı" olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 22:03
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İzmir'de FETÖ'nün sözde 'Karşıyaka imamı' yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün sözde 'Karşıyaka imamı' yakalandı
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İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması kapsamında, sözde İzmir Büyükşehir yapılanmasının "Karşıyaka imamı" olarak faaliyet yürüten "Muaz" kod adlı Mustafa Aksoy'un kentte bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından Aksoy'u saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "himmet" adı altında örgütün güncel yapılanması için para toplandığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca, Aksoy'un FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, FETÖ silahlı terör örgütü müzahiri olduğu, KHK ile kapatılan eğitim kurumunda çalıştığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında alınan ifadelerde, Kahramanmaraş'ta üniversite yıllarında "Ev Abiliği", "Bölge Talebe Mesullüğü" yaptığı, Bitlis'te doktorlarla ilgilendiği, onlara sohbet hocalığı, "Bölgecilik" ve "Esnaf Mesullüğü" yaptığı belirlendi.

Aksoy'un geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde "sorumlu düzeyde" faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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