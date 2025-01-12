İzmir’de firari hükümlüler yakalandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde son 10 gün içinde düzenlenen asayiş operasyonlarında 59 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 01-10 Ocak tarihleri arasında yaptıkları asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 59 hükümlü ile evden hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan C.G., işyerinden hırsızlık suçundan aranan A.K. ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan aranan 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda ayrıca 434,71 kilogram kaçak tütün, 57 adet elektronik sigara likidi, 82 adet çeşitli markalarda elektronik sigara, bandrolsüz çeşitli markalarda 557 paket sigara ve 136 paket puro tütünü, 4 bıçak ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 25 gram narkotik madde, 165 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.