İzmir'de futbol menajerine şike suçlaması

İzmir'de Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Torbalıspor ve Çeşme Belediyespor arasındaki müsabaka öncesi bazı futbolculara şike teklif ettiği öne sürülen futbol menajeri Ö.B. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

OYUNCULARA PARA TEKLİF EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Torbalıspor Kulüp Başkanı Batuhan Atay Arslan'ın 2 Mayıs'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Çeşme Belediyespor'un 1-0 kazandığı play-out mücadelesinde futbol menajeri Ö.B. tarafından bazı futbolcularına para teklif edilerek şike yapılmak istendiği yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

"KONUNUN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"

Müsabakadan önce 27 Nisan Perşembe günü oyuncusu Şamil Ünal'ın kendisini aradığını ve kendisine şike teklif edildiğini söylediğini aktaran Arslan, şunları kaydetti: "Takımını satması için para teklif edildiğini söyledi. Ben de hemen Şamil'i işletmeme çağırdım. O da gelip durumu anlatmaya başladı. Ö.B. diye bir futbol menajerinin kendisini aradığını, maçı satmaları için para teklif ettiğini söyledi. Ben de bu konunun araştırılmasını ve varsa sorumluların bulunup gereken uygulamanın yapılmasını istiyorum."

HAPİS İSTEMİ İLE KARŞI KARŞIYA

İddianamede, şüpheli Ö.B. hakkında futbolcular Şamil Ünal ve Durmuş Erol ile şike görüşmesi yaptığı, her iki futbolcuyu maçın sonucunu kendi istediği şekilde belirlemeleri için etki altına almaya çalıştığı, bu amaçla her 2 futbolcuya da menfaat ve kazanç vaat ettiği öne sürülerek, sanığın, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'nun 111/1 maddesi gereğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.