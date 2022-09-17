17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Galatasaray Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi

Galatasaray HDI Sigorta, TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 17:12
Takip Et

İzmir'de Galatasaray kazandı

Galatasaray Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi
+
Aa
-

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın beşinci karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi.

Setler: 25-17, 18-25, 25-23, 19-25, 19-17

Süre: 130 dakika (25, 26, 32, 25, 22)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
4
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
5
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
6
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
7
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Galatasaray Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi
﻿Galatasaray Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi
﻿Galatasaray Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi
﻿Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti
﻿Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti
﻿Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti
﻿Hull City son 6 maçta 5. kez yenildi
﻿Hull City son 6 maçta 5. kez yenildi
﻿Hull City son 6 maçta 5. kez yenildi
﻿Tevfik Yamantürk'ü şaşkına çeviren olay
﻿Tevfik Yamantürk'ü şaşkına çeviren olay
﻿Tevfik Yamantürk'ü şaşkına çeviren olay
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.