﻿Galatasaray Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın beşinci karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi.
Setler: 25-17, 18-25, 25-23, 19-25, 19-17
Süre: 130 dakika (25, 26, 32, 25, 22)
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