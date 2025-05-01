İzmir’de gece yarısı kaza kabusu! 3 araca çarparak durdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir’de gece yarısı kaza kabusu! 3 araca çarparak durdu

İzmir Konak ilçesinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti park halinde 3 otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı olayda bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaza, sat 22.00 sıralarında Fevzi Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Konak'tan İzmir Fuarı istikametine giden A.E. (20) yönetimindeki 35 CGG 602 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre bir taksinin önüne aniden çıkmasıyla kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 34 KHR 009, 06 DCP 23 ve 35 US 676 plakalı otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile çarptığı otomobillerden birinde bulunan sürücü U.E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir’de gece yarısı kaza kabusu! 3 araca çarparak durdu

İzmir’de gece yarısı kaza kabusu! 3 araca çarparak durdu

İzmir’de gece yarısı kaza kabusu! 3 araca çarparak durdu

İzmir’de gece yarısı kaza kabusu! 3 araca çarparak durdu

İzmir’de gece yarısı kaza kabusu! 3 araca çarparak durdu

İzmir’de gece yarısı kaza kabusu! 3 araca çarparak durdu

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