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İzmir’de genç avukat rezidansta intihar etti

İzmir'in Bornova ilçesinde 27 yaşındaki genç avukat bir rezidansta kendisini asarak intihar etti.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 00:49
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İzmir’de genç avukat rezidansta intihar etti

İzmir’de genç avukat rezidansta intihar etti
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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Erzene Mahallesi'nde bulunan rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Almanya doğumlu ve Çankırı Barosuna kayıtlı avukat Oğuz Kendir’e (27) ulaşamayan bir meslektaşı, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kendir’in kalmış olduğu 4. katın daire kapısını polis ekiplerine açmaması üzerine adrese çilingir çağırıldı. Yapılan çalışmaların ardından dairenin içerisine giren ekipler, Kendir’i kendisini asmış halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde genç avukatın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından avukatın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kendir’in ailevi sorunlardan dolayı intihar ettiği ileri sürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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