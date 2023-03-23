İzmir'de gençler 'su' için buluştu

Suyun geleceğini kurtarmak için yenilikçi çözümlerin gençlerin parlak fikirleriyle hayata geçirilmesini amaçlayan '2. Su Buluşması', 22 Mart Dünya Su Günü’nde İZSU Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonuyla gerçekleşti. Namık Kemal Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda genç öğrencilerle bir araya gelen akademisyen ve uzman isimler, dünyada ve Türkiye’de suyun mevcut durumu, riskler ve suyun verimli kullanımı ile ilgili çözüm önerilerini paylaştı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ BİRBİRİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ”

2. Su Buluşması’na katılan uzmanlar 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, İklim Krizi, Su Ayak İzi, İzmir’de Kentsel Su Yönetimi, Atıksu Yönetimi' gibi başlıklar üzerinden gençlere yönelik interaktif sunumlar yaptı.

Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 'Temiz Su ve Sanitasyon' maddesi ile detaylı bilgiler veren İzelman Sosyal Hizmet Uzmanı Sevgi Tanboğa, eylem çağrısı niteliğindeki 17 evrensel hedefin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizdi. Küresel hedefleri benimsemenin Türkiye için yılda 12 trilyon dolarlık yeni iş değeri sağlayabileceğini ifade eden Tanboğa, şu anki kuşakların gereksinimlerini karşılarken gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama beceresini tehlikeye atmamak gerektiğini belirtti.

“ÇOK ACİL VE UYGULANABİLİR ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR”

Sosyal İklim Derneği Genel Sekreteri Öykü Özen, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim krizi, su krizi ve gerekli önlemler alınmazsa dünyada yaşanması muhtemel gerçekler ile ilgili çarpıcı bir sunum gerçekleştirdi.

İklim değişikliği ve iklim krizine karşı acil ve uygulanabilir önlemler alınması gerektiğini ifade eden Özen, harekete geçilmez ve gerekli önlemler alınmazsa sıcaklık değişimlerinin giderek artacağını, tatlı su miktarının zamanla yok olacağını ve insanlığın büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

SU KRİZİNE KARŞI DOĞA TEMELLİ ÇÖZÜMLER

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Nicel Saygın, su krizine karşı uygulanması gereken doğa temelli çözümleri genç öğrencilerle paylaştı. Temiz su üretimini çeşitlendirme yöntemlerinin önemini vurgulayan Saygın, yağmur suyunun yeraltı kaynaklarını beslemesi için teknikler, doğal su döngüsünde geçirimli yüzeylerin önemi, farklı ülkelerde hayata geçirilen kentsel uygulama örnekleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Yağmur suyuna bir su kaynağı olarak bakılması gerektiğini belirten Saygın, alternatif önlemler ve yöntemlerle dirençli kentler yaratmanın mümkün olduğunu söyledi.

‘SU AYAK İZİ’ TAKİBİ İLE DOLAYLI SU TÜKETİMİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ

Etkinliğin 2. oturumunda ise Yaşar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ferah Onat ve Mutluluk Tasarımcısı hesabında binlerce takipçisiyle bilinçli su kullanımı ile ilgili bilgiler paylaşan influencer Gizem Dağ genç öğrencilerle buluştu.

Tükettiğimiz yiyecek, içecek, kıyafet gibi ürünlerin üretim aşamasında harcanan su miktarı ile ilgili hem öğretici hem de eğlenceli bir sunum gerçekleştiren uzman isimler, tarımda ve gıda üretiminde kullanılan aşırı su tüketimine ve tüketilen ürünlerin ihtiyaca göre seçilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

İZMİR’DE SUYUN SERÜVENİ

İzmir’de temiz içme suyu ve altyapı hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi İrem Can ve Özge Eskici ise İZSU’nun çalışmaları ve hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Şehirlerde su kaynaklarının üretilmesi, korunması ve altyapı hizmeti süreçlerinin iyi yönetilmesinin öneminden bahseden İrem Can ve Özge Eskici, İzmir’de suyun kaynağından evlerimize kadar ulaşması ve kullandığımız suyun arıtılarak doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesi ile ilgili çalışmaları anlattı.

GENÇLERİN FİKİRLERİ GELECEĞE IŞIK TUTACAK

Buluşmaya katılan öğrenciler ise uzman isimlerin yanı sıra tüm dünyayı tehdit eden su krizi ile ilgili araştırmalarından oluşan farklı sunumlar yaptı.

‘Gençlerin KonuSU Gelecek’ temasıyla düzenlenen Su Buluşmaları, gençlerde küresel anlamda hayati önem taşıyan iklim krizi ile ilgili farkındalık oluşturmayı ve çizilecek yol haritasında gençlerin geleceğe ışık tutacak fikirlerini değerlendirmeyi amaçlıyor.