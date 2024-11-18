İzmir'de girişimciliğe yeni bir kapı açıldı

Kaynak: DHA
İzmir'de girişimciliğe yeni bir kapı açıldı

İzmir'de açılan İzQ Dijital Deneyim Merkezi, 2030'a kadar 100 bin girişim hedefiyle girişimcilik ekosistemine önemli bir katkı sağlıyor.

İzmir, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine önemli bir katkı sağlayacak İzQ Dijital Deneyim Merkezi’ne ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin girişimcilikte ve teknoloji alanında bir dönüşüm yaşadığını vurguladı. Çoştu, 'Türkiye, girişimcilik ekosisteminin kabuğunu kırmış durumda. Hedefimiz, 2030 yılına kadar ülkeden 100 bin girişim çıkartmak' dedi.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli ticaret odalarının iş birliğiyle kurulan merkez, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ile öğrencilere dijital deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Açılışta, İzmir Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, sanayi ve teknoloji yetkilileri ile iş dünyası temsilcileri de hazır bulundu.

Bakan Yardımcısı Çoştu, Türkiye'nin teknoloji sektöründe son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, Ar-Ge alanında yapılan yatırımlarda büyük bir artış yaşandığını dile getirdi. Türkiye'nin 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık teşvik mekanizmasını hayata geçireceği müjdesini veren Çoştu, 'Dijital ve yeşil dönüşümü birlikte gerçekleştirmeliyiz. Sınırsız sayıda girişimciye ve inovasyona ihtiyacımız var' şeklinde konuştu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de açılışta yaptığı konuşmada, İzQ'nun genç girişimcileri destekleme amacını vurgulayarak, projenin Türkiye genelinde örnek olmasını diledi. Açılışın ardından Çoştu, merkezde çocuklarla bir araya gelerek deneyimlerini dinledi ve kurdele kesimiyle resmi açılışı gerçekleştirdi.

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