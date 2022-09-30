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İzmir'de göçmen operasyonu

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 156 göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 16:29
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İzmir'de göçmen operasyonu

İzmir'de göçmen operasyonu
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İHA'nın haberine göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Urla ve Karaburun ilçelerinde bir grup  göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Urla Zeytinler Mahallesi Tatar Köprüsü mevkiinde, 61 Afganistan, 19 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 81 göçmen yakalandı.

Çalışmalar çerçevesinde, Karaburun Mordoğan Mahallesi Ege Denizi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itmeye maruz bırakılan 58 Yemen, 10 Eritre, 3 Liberya, 2 Kamerun ve 2 Cibuti uyruklu olmak üzere toplam 75 göçmen, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı, karadan da Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, tespit edilen 3 organizatör şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.

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