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Rüşvetçi doktora ev hapsi

İzmir’de istirahat raporu için para istediği iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 07:43
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İzmir'de görev yapan rüşvetçi doktora ev hapsi

Rüşvetçi doktora ev hapsi
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İHA'nın haberine göre, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlatıldığını duyurarak, hekimin açığa alındığını ve adli makamlara bilgi verildiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine konuyla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor H.B.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.B.C., çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol şartıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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Tekin Ertürk
26.10.2022 08:04
Neden ev hapsi? Doktorlar insan yaşamından sorumlular. Rüşvet bir akp uygulaması. KUL HAKKI. Bu nedenle verilen ceza yetersiz, çok az. En ağır ceza uygulanmalıydı.  
 
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