İzmir'de grev nedeni ile çöp toplayan Başkan Tugay'a Yılmaz Özdil'den olay yaratan yorum

'Böyle bir reaksiyon göstermemiz normal karşılanmalı' diyen Başkan Tugay'ın grev yapan işçiler karşısında geri adım atmamasını Yılmaz Özdil normal karşılamadı.

"İZMİR'İÇÖPE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

23 bin içinin grev yaptığı İzmir'de Kordon'da çöp toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: “İzmir’i çöpe teslim etmeyeceğiz” diyerek "Gerekirse gecenin bir yarısı da olsa çıkacağız, üzerimize düşeni yapacağız. Kimsenin kötülüğünü istemiyoruz, çalışanlarımızın asla istemiyoruz ama bu olacak iş değil." dedi.

"Dağlar gibi çöp yığılmış her tarafa. Bakın, burası Kıbrıs Şehitleri, esnafın göbeği. Bugün arkadaşlarımız buradan çöpleri toplamaya geldi. Orada sendikacılar önlerinde durmuş, tehdit ediyorlar. Çöpleri toplatmamaya çalışıyorlar. " diye konuşan Cemil Tugay "Greve giden, çalışmayan insanın yeri evidir, evidir. Kural budur. Gelip çalışan insanlara engel olamazlar. Böyle bir hukuk düzeni olmaz" diye konuştu.

YILMAZ ÖZDİL'DEN BAŞKAN TUGAY'A ÖNERİ

Yılmaz Özdil, Başkan Cemil Tugay'a hitaben yaptığı paylaşımda "Biz İzmiriz, sadece zeybek oynarken diz çökeriz… Başkan Cemil Tugay, belediye otobüsüne şoför lazımsa direksiyona biz geçelim, temizlik işçisi eksikse biz çöpçü olalım, itfaiyeciler işe gelmiyorsa varsın yansın şehrimiz, lütfen geri adım atma, İzmirlileri tehdit eden, emekçiyi sömüren sarı sendikayı söküp atalım." dedi.

Biz İzmiriz, sadece zeybek oynarken diz çökeriz… Başkan Cemil Tugay, belediye otobüsüne şoför lazımsa direksiyona biz geçelim, temizlik işçisi eksikse biz çöpçü olalım, itfaiyeciler işe gelmiyorsa varsın yansın şehrimiz, lütfen geri adım atma, İzmirlileri tehdit eden, emekçiyi… — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) June 1, 2025

CEMİL TUGAY: ÖDEYEMEYECEĞİMİZ PARAYI VEREMEYİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu sözleşmenin imzalanamaması nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev yapıyor. Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon başta olmak üzere kentin merkezi bölgelerinde biriken çöplerin halk sağlığını tehdit etmeye başlaması üzerine Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, CHP Gençlik Kolları üyeleri ve yurttaşlarla birlikte Konak’taki çöpleri topladı.

Konak Belediyesi, dün, sorumluluğunda bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon’da temizlik çalışması yapmak isterken, belediyeye ait çöp kamyonları ve temizlik ekipleri grevdeki işçiler tarafından engellenmişti.

Kordon'da çöp toplayan Cemil Tugay, şu açıklamalarda bulundu:

“Biz yarın belediye başkanlarımızla bir araya gelip bu durumun devam etmemesi için neler yapacağımızı konuşacaktık. Onun için toplantı yapmak üzere sözleşmiştik. Kordon tarafından geçerken oradaki çöp yığınını görünce, kötü kokusuyla, görüntüsüyle, sağlıksız haliyle içime sinmedi. Arkadaşlarımızı aradım, dedim ki “Lütfen gelin, bunları beraber toplayalım.' Ben sadece birkaç arkadaşımla bu işi yapabiliriz diye düşündüm. Başladık. Sonra esnafımız katıldı, sağ olsunlar. Ardından başka arkadaşlarımız geldi, belediye başkanlarımız geldi. Bugün burada Bornova Belediye Başkanımız Sabri Dere, Balçova, Menderes, gazilerimiz… Hepsi burada. Sağ olsunlar. Hiçbirini çağırmadık, kendiliklerinden geldiler. Yani bu durum hiçbirimizin içine sinmiyor. Biz çalışan arkadaşlarımızı seviyoruz. Onlara saygımız sonsuz, büyük ama sendikayla anlaşamadığımız zaman, belediyenin ödeyemeyeceği bir parayı veremeyiz, bunun devam etmesine izin veremeyiz. Bu mutlaka sonuçlanacak, sonlanacak.

"GEREKİRSE GECENİN BİR YARISINA KADAR ÜZERİMİZE DÜŞENE YAPACAĞIZ"

"Bugün burada çöp topluyoruz. Sağ olsun halkımız destek veriyor. Meclis üyelerimiz burada, bürokrat arkadaşlarımız burada. Hep beraber bu işi yarın, öbür gün daha fazlasıyla yaparız. İzmir’e sahip çıkarız. Gerekirse bu işi yapmamız gerektiği kadar yaparız. Ama burada görevli olan, belediyenin çalışanı olan arkadaşlarımız Türkiye’de hiçbir yerde verilmeyen ücretleri talep ederek böyle bir göreve devam edemezler. Bu kabul edilemez. Bizim böyle bir tepki göstermemizi herkesin normal karşılaması lazım. Şu anda yaptığımız şey, şehrimize sahip çıkmak. İnsanlarımızın belediyeye olan saygısını kaybetmemesini sağlamak. Bunlar olurken biz evimizde uyuyamıyoruz. İçimiz el vermiyor, rahatsız oluyoruz. Burada şunu da söyleyeyim: Ülke bu haldeyken bunu sessizce karşılamak, kabullenmek bizi daha da rahatsız ediyor. Bu yoksulluktan, işsizlikten, adaletsizlikten çok sıkıldık, çok yorulduk. Bu genç arkadaşlarımızın her biri, aslanlar gibi kendi bölgelerinde mücadele ediyor. Kimse bizden böyle zamanlarda evde oturmamızı, olup biteni kabullenmemizi beklemesin."