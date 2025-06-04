İzmir'de grev sona erdi

İzmir’de 7 gün boyunca süren ve 23 bin işçinin katıldığı grev sona erdi.

İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş. işçilerinin 7 gün devam eden grevi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dün gece sunduğu ve Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “son teklif” olarak tanımladığı önerinin kabul edilmesiyle sonuçlandı.

YÜZDE 30 ZAM VE YÜZDE 19 ENFLASYON FARKI UYGULANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve SODEM-SEN’in dün gece sendikaya ilettiği yüzde 30 zam ile yüzde 19 enflasyon farkı içeren teklif, sendika tarafından kabul edildi.

Cemil Tugay son olarak, "Sadece anlaşmak için üzerimize düşeni yaptık. Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmek isterim ancak bu anlayışla görüşmemiz ve anlaşmamız mümkün değildir" açıklamasını yapmıştı.