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İzmir’de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan ok gibi saplandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 05:23
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İzmir’de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

İzmir’de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü
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Kaza, saat 23.45 sıralarında Egemenlik Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Riza Baran (62) idaresindeki hafif ticari araç, Bornova istikametinden Kemalpaşa yönüne seyir halindeyken emniyet şeridinde park halinde bulunan S.Ç. yönetimindeki Mercedes marka 7 plakalı TIR’a arkadan ok gibi saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, 110 AKS ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Riza Baran, 110 AKS ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından 62 yaşındaki adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, hafif ticari araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, tır sürücüsü S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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