İzmir'de halk ekmeğe yüzde 60 zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de halk ekmeğe yüzde 60 zam

İzmir’de Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 210 gramlık ekmeğe yüzde 60 zam yapıldı. Yeni fiyatlarla 210 gram ekmeğin fiyatı 8 TL olarak belirlendi.

Yapılan yazılı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmeğin fiyatlarının artan girdi maliyetleri nedeniyle yeniden düzenlendiği belirtildi. Yeni fiyatlarla 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 8 TL’ye satılacak. Ayrıca, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 30 TL, 450 gramlık glütensiz ekmek ise 35 TL’ye sunulacak. 1 kilogramlık karakılçık ekmeği ise 75 TL olarak belirlendi.

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Geçtiğimiz yıl 7 TL olan halk ekmek fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından 5 TL’ye düşürülmüştü.

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