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  • İzmir’de hastasının üzerine yürüyen doktor hakkında soruşturma açıldı

İzmir’de hastasının üzerine yürüyen doktor hakkında soruşturma açıldı

İzmir’de hastasının üzerine yürüyen doktorla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 15:16
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İzmir’de hastasının üzerine yürüyen doktor hakkında soruşturma açıldı

İzmir’de hastasının üzerine yürüyen doktor hakkında soruşturma açıldı
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Olay, dün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. Hastanede tedavi gören çocuğuyla birlikte polikliniğin kapısına gelen kadın, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.’ye göstermek istedi.

Bu sırada odasından çıkan D.B. ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Kamera görüntülerinde hasta yakını kadının doktor D.B.’ye, “Nereye gidiyorsunuz?” diye sorduğu, doktor D.B.’nin ise “İşim var, sana ne? Yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim?” dediği görüldü.

Hasta yakınının “Tabii, öyledir” sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağrışmalar üzerine anne, çocuğun yanında böyle bir tartışma yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Bu sırada araya giren bir kadın, doktor D.B.’nin sakinleşmesini sağlamak için omzuna dokundu.

D.B. bu kez de başka birinin kendine dokunmasına sinirlenip, duruma tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı.

“O KADAR PARAN VARSA ÖDERSİN”
Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., “Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün o kadar paran varsa” dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Sosyal medyada da paylaşılan video vatandaşların tepkisini çekti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası doktor D.B. hakkında idari soruşturma başlattı.

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Parafösör
28.09.2022 15:57
Yerli Milli Yasa masa çıkamadın senmi çıkardın kimsenin haberi yok  
 
Egolu Bacı
28.09.2022 15:56
Doktorları zan altında bırakan bir varlık. Daha makamlı biri gelir Kim oluyorsunsunu da sana sorar sen kim oluyorsun diye . Bu şahsa Doktor olarak bakmayın Kimliksiz Bir insan olarak değerlendirin.  
 
Yerli milli
28.09.2022 15:55
Doktora şiddet diye doktora özel yasa çıkartırsan olacağı budur. Bu sefer al sana doktor şiddeti.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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