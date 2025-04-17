İzmir’de hemzemin geçitte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir Konak’ta hemzemin geçitte meydan gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Bir otomobil hemzemin geçitte yük trenine çarptı. Göz göre göre gelen kazada tren otomobil sürükledi.

İzmir'in Konak ilçesinde, hemzemin geçitte otomobil ile yük treninin çarpıştığı kaza anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, önceki gün Basmane-Halkapınar istasyonları arasında sefer yapan bir yük treninin geçişi sırasında meydana geldi. Hemzemin geçide kontrolsüz şekilde giren sürücüsü bilinmeyen otomobil, yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen otomobilde maddi hasar oluşurken, kazada yaralan olmadı. Kaza nedeniyle duran tren seferleri aracın kaldırılmasıyla yeniden başladı. Kaz anları ise çevredeki bir sürücünü cep telefonu kamerasınca anbean yansıdı.

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