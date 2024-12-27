İzmir’de hesaplaşma: 11 kurşunla öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de hesaplaşma: 11 kurşunla öldürüldü

İzmir’in Beydağ ilçesinde bir zanlı, bir kamu kuruluşunda iki ay önce göreve başlayan Selman Başer’e 11 el ateş etti. Başer, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı mermilerden neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Beydağ'da bir kamu kuruluşunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Muğla'dan İzmir'e gelerek göreve başlayan Selman Başer (35), daha önceden kavgalı olduğu S.D. tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 11 mermi isabet eden Başer kanlar içerisinde kalırken, zanlı olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine müftülüğe gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selman Başer'in hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

İzmir’de hesaplaşma: 11 kurşunla öldürüldü

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan zanlı S.D. ise kısa süre sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandıktan sonra Turgutlu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İzmir'e gönderilmişti.

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"GÖRME BOZUKLUĞU YAŞADIM"

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, Selman Başer ile daha önce Muğla'nın Datça ilçesinde kavga ettikleri, kavganın ardından kendisinde görme bozukluğu meydana geldiği ve cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği öne sürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’de hesaplaşma: 11 kurşunla öldürüldü

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