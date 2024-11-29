İzmir'de icradan satılık ada! Garip Adası için istenen bedel belli oldu

Bilirkişi raporları ile ada için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 73 milyon lira olarak açıklandı. Söz konusu ada son olarak 2010 yılında Fi Yapı tarafından 32 milyon dolara satın alınmış ancak 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilmişti.

Türkiye'nin önemli adaları arasında gösterilen Garip Adası, icradan satışa çıkarıldı.

2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan ada, 22 Ocak 2025 tarihinde ihale yoluyla satışa sunulacak.

YABANCI ŞİRKETLER İHALEYE KATILAMAYACAK

Karaya 1.1 kilometre uzaklıktaki Garip Adası, Dikili İcra Dairesi tarafından ilk açık artırma 22 Ocak – 29 Ocak 2025 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden yapılacak. Ada için belirlenen 1 milyar 73 milyon 854 bin 800 liralık muhammen bedel ilk artırmada teklifi olarak gelmez ise ikinci artırma 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca ihaleye konu olan taşınmaz ‘ada’ statüsünde olduğu için ihaleye yabancı uyruklular ile yabancılara ait şirketler katılamayacak.

ADANIN ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE

Ada zeytinli tarla niteliğinde

3 tescilsiz yapı bulunuyor

Tapu kaydında ‘Kesin korunacak hassas alan’ ve ‘sit alanı’ şerhi bulunuyor.

Adanın bitki örtüsü zeytin, çam ve makilik

Ada, Termal, Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde yer alıyor

Adanın imar planı bulunmuyor

FETÖ SORUŞTURMASINDA EL KONULMUŞTU

Garip Adası, 2010 yılında yapılan 32 milyon dolarlık satış ile Fi Yapı'ya verilmiş, daha sonrasında şirket tarafından Garip Ada'ya 5 yıldızlı otel yapılacağı, toplam inşaat alanının 200 bin metrekareye çıkarılacağı ve yılın 9 ayı boyunca hizmet vereceği belirtmişti. Ada için 350 milyon dolarlık yatırım taahhüt edilse de, Fi Yapı'nın yaşadığı mali sıkıntıların artması ve inşaat projelerin durma noktasına gelmesi, adada herhangi bir hareketliliğe engel oldu.

Son olarak ise 28 Eylül 2016 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETO soruşturması kapsamında Fİ Yapı’ya TMSF yetkilileri tarafından kayyum atanmasıyla birlikte ada yeniden el değiştirmiş oldu.