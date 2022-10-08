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İzmir'de iğrenç olay: Kız öğrenci yurdunun karşısında mastürbasyon yaptı!

İzmir'de kimliği belirsiz bir şahıs, kız öğrenci yurdunun karşısına geçip mastürbasyon yaptı. Öğrenciler şahsın bulunmasını ve ceza almasını istedi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 02:25
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İzmir'de iğrenç olay: Kız öğrenci yurdunun karşısında mastürbasyon yaptı!

İzmir'de iğrenç olay: Kız öğrenci yurdunun karşısında mastürbasyon yaptı!
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İzmir'deki Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde skandal bir görüntü kaydedildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda bir şahsın kız yurdunun önüne geçtikten sonra mastürbasyon yaptığı görüldü.

Söz konusu görüntüler, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Vatandaşlar, skandal görüntülerdeki kişiye tepki gösterdi.

Öğrenciler, şahsın bulunarak gerekli cezanın verilmesini talep etti.

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