İzmir'de iki grup arasında çatılarda çatışma çıktı. Burası Kolombiya değil Türkiye

Görenleri şaşkına çeviren olay, dün saat 14.00 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy pazaryeri yakınlarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, H.U.(16) sevdiği kızı istemek için evlerine misafirliğe gitti. Sevdiği kızın aile bireyleri ile görüşen H.U., aileden olumsuz yanıt ile karşılaşınca, evi terk etti. Daha sonra pompalı tüfek ile gelen H.U., ailenin evine defalarca ateş açtı.

Bunun üzerine, sevdiği kızın aile bireyleri de H.U.'ya karşı pompalı tüfek ile saldırıya geçti. Çatışma seslerini duyan bölgedeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederken, sağlık ekipleri saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişiye müdahalede bulundu. Hafif yaralandığı öğrenilen 4 kişinin özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin başlattıkları inceleme kapsamında, H.U.'yu suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

SAVAŞI ARTAMAYAN GÖRÜNTÜLER BİR VATANDAŞIN KAMERASINA YANSIDI

H.U. ile karşı taraf arasında yaşanan silahlı çatışma anı bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde, H.U. ile bir evin çatısındaki kişi karşılıklı ateş ediyor. Görüntüde ise bir vatandaş, "Teksas'a çevirdiler" diyerek yaşanan duruma tepki gösteriyor.