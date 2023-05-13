İzmir’de iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İzmir’de iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7302 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, sokakta tartışmaya başladı. Gerginlik artınca iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çıkan çatışmada tabancayla vurulan 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker, çevredekilerin yardımıyla bölgede bulunan özel hastaneye, burun ve bacağından yaralanan F.Ö. ve bıçak ile yaralanan Ç.Ö. ambulans ile Katip Çelebi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 13 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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