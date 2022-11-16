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İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga. 6 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 18:08
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İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga. 6 kişi yaralandı

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga. 6 kişi yaralandı
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Çimentepe Mahallesi'ndeki kuaförde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişinin silahla yaralanmasının ardından tarafların yakınları iş yerinin bulunduğu sokağa geldi.

Onların da dahil olduğu kavgada karşılıklı silahla ateş edilmesi sonucu 5 kişi daha yaralandı.

Yaralılar M.D, C.K, Ş.D, S.D, H.K. ve O.K, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.D. ve C.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Olayın, tarafların çocuklarının bir süre önce kavga etmesinden kaynaklandığı öne sürüldü. (AA)

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