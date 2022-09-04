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İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, bir kişi tabancayla diğerine ateş etti. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:33
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İzmir’de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kayaköy Mahallesinde meydana geldi. T.A. (56) ile Ö.S. ve Şahin Çoban (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, T.A. tabancayla Ö.S. ve Çoban’a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çoban, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti, Ö.S. ise Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan T.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayda kullanılan tabanca Alabaş mevkisinde araziye atılmış, şüphelinin aracı da Kurşunlu Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu.

Cinayet zanlısı T.A.’yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

(Kaynak: İHA)

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