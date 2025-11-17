Şantiyedeki konteynerlerde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, bugün saat 15.00 civarında Bayraklı'nın Ozan Abay Caddesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde gerçekleşti.

Yangını fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine bölgeye yoğun şekilde itfaiye personeli yönlendirildi.

Yangın hızla yayıldı ve yakındaki iki park etmiş otomobile sıçradı.

Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman bulutu, şehrin farklı semtlerinden bile fark edildi.

Ekiplerin aralıksız çalışması sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Hasar, inşaat alanındaki konteynerlerde ve etkilenen iki otomobilde sınırlı kaldı.