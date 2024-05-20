İzmir'de IŞİD operasyonu. 20 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de IŞİD operasyonu. 20 gözaltı
İzmir'in Menemen ilçesinde terör örgütü IŞİD yanlısı şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Silahlı Terör Örgütü IŞİD'e yönelik yapılan soruşturmalar sonucunda; IŞİD yanlısı olarak Menemen'de faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına yönelik 20 şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan operasyonlarda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise silah ve örgütsel kitap ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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