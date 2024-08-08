İzmir'de IŞİD'a dev operasyon

IŞİD'a dev operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve örgütün üst düzey mensuplarına ait videolar, örgütsel ve propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin, sosyal medya hesaplarını kullanarak terör örgütünün ideolojisini yaymaya çalıştıkları ve potansiyel yeni üyeler kazanmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları belirtildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.