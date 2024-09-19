İzmir’de kaçak alkol operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı, satışı ve dağıtımına yönelik; Bornova, Karabağlar ve Buca ilçelerinde, 13 ikamet, 3 depo, 5 araç ve 2 iş yerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 327 şişe muhtelif içki, 47 litre açık sahte muhtelif içki, 205 litre taklit etiketli etil alkol, 3 bin adet boş içki şişesi, 12 bin adet sahte bandrol, 8 bin 400 adet içki şişesi kapağı, 18 bin 700 adet içki şişesi etiketi ve kapişonu ve 4 litre içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak alkolün ele geçirildiği operasyon kapsamında, haklarında işlem yapılan 17 şüpheliden 10'ü serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüphe de adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.