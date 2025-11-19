Bostanlı Balıkçı Barınağı ile Deniz Kafe arasında kalan kıyı şeridinde, vatandaşların HİM ve CİMER’e yaptığı şikayetler üzerine harekete geçen belediye, bu alanda gece saatlerinde izinsiz ticari faaliyet yürütüldüğünü ve masa konularak işletme gibi kullanıldığını tespit etti.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan incelemelerin ardından, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımı için Büyükşehir Belediyesi Encümeni karar aldı.

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca tebliğ süreci tamamlanan izinsiz iskele ve platformlar, ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı.

Belediye, işlem öncesinde Karşıyaka Kaymakamlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı temsilcileriyle toplantı yaparak yıkım sürecini paylaştı.