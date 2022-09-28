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İzmir'de kaçak kazı yapan kişinin tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu  

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişinin tarlasında 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi gözaltına alındı.  

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 22:09
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İzmir'de kaçak kazı yapan kişinin tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu  

İzmir'de kaçak kazı yapan kişinin tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu  
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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.B. adlı bir kişinin ilçede bulunan tarlasında tarihi eser sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, M.S. 1'inci yüzyıla ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tarla sahibinin emniyetteki işlemleri sürerken, bulunan mozaik incelenmesi için İzmir Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

                                          

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