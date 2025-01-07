İzmir'de kaçakçılara ağır darbe: 14 milyon TL’lik kaçak ürün ve eşya ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, 14 milyon TL değerinde kaçak tütün ve gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon kapsamında çok sayıda kaçak sigara, tütün ve elektronik ürün bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak'ta Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 14 milyon 350 bin TL değerinde 165 ton katkılı akaryakıt, 1 milyon 813 bin 200 boş makaron, 176 bin içi doldurulmuş makaron, 12 ton kıyılmış tütün, 60 bin sigara filtresi, 344 paket gümrük kaçağı sigara, 25 puro, 20 cep telefonu, 157 akıllı saat, 477 kulaklık ve şarj cihazı gibi gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'de kaçakçılara ağır darbe: 14 Milyon TL’lik kaçak ürün ve eşyalar ele geçirildi

İzmir'de kaçakçılara ağır darbe: 14 Milyon TL’lik kaçak ürün ve eşyalar ele geçirildi

İzmir'de kaçakçılara ağır darbe: 14 Milyon TL’lik kaçak ürün ve eşyalar ele geçirildi

Son Haberler
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Amasya yaylaları beyaza büründü: Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Amasya yaylaları beyaza büründü:
Samsun’da uyuşturucu operasyonu
Samsun’da uyuşturucu operasyonu
300 bin kişilik ilçe lıkır lıkır kanser içti. Korkunç gerçeği en yetkili isim duyurdu
300 bin kişilik ilçe lıkır lıkır kanser içti. Korkunç gerçeği en yetkili isim duyurdu
Adanaspor, Andrei Ivan ile prensip anlaşmasına vardı
Adanaspor, Andrei Ivan ile prensip anlaşmasına vardı