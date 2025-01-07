İzmir'de kaçakçılara ağır darbe: 14 milyon TL’lik kaçak ürün ve eşya ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak'ta Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 14 milyon 350 bin TL değerinde 165 ton katkılı akaryakıt, 1 milyon 813 bin 200 boş makaron, 176 bin içi doldurulmuş makaron, 12 ton kıyılmış tütün, 60 bin sigara filtresi, 344 paket gümrük kaçağı sigara, 25 puro, 20 cep telefonu, 157 akıllı saat, 477 kulaklık ve şarj cihazı gibi gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.