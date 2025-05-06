İzmir’de kaçakçılara operasyon: Toplam değeri 42 milyonu buluyor

Kaynak: DHA
İzmir’de kaçakçılara operasyon: Toplam değeri 42 milyonu buluyor

İzmir’de polis ekipleri kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplam değeri 42 milyonu bulan kaçak oto yedek parça ve akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 42 milyon lira olan 30 bin 613 adet oto yedek parça ve 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ile kaçak akaryakıt ürünleri ileyurt dışından kaçak yollardan getirilen oto yedek parçalarını (hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi, conta, buji vb.) piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şahısları tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bulunan 3 depo ve 1 iş yerine baskın yapıldı.

Adreslerde arama yapan polis, piyasa değeri 42 milyon lira olan, 30 bin 613 adet oto yedek parça ve 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında ise adli işlem gerçekleştirildiği öğrenildi.

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