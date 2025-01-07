İzmir'de kaçakçılık operasyonu! 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün satan iş yerlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. 2 Ocak'ta Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 depo, 1 iş yeri, 1 ev ve 1 minibüste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 350 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler arasında 165 ton katkılı akaryakıt, 1 milyon 813 bin 200 boş makaron, 176 bin içi doldurulmuş makaron, 12 ton kıyılmış tütün, 60 bin sigara filtresi, 344 paket gümrük kaçağı sigara, 25 gümrük kaçağı puro, 20 gümrük kaçağı cep telefonu, 157 gümrük kaçağı akıllı saat, 477 gümrük kaçağı kulaklık ve şarj cihazı gibi elektronik aksesuarlar yer aldı.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.