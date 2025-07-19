İzmir'de kadın cinayeti! Boşandığı eski kocası tarafından öldürüldü

İzmir'de bulunan bir evde meydana gelen olayda, Demet Akarsu ile geçen haziran ayında boşandığı eski eşi Halil Tezkorkmaz arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tezkorkmaz, tartışmanın büyümesi üzerine Akarsu'yu defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akarsu ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tezkorkmaz ise suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı.

Akarsu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Akarsu'nun güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.