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Kahvaltı sofrasında cinayet

İzmir'in Konak ilçesinde kahvaltı sofrasında tartışan baba ve oğlun kavgası cinayetle bitti. Tabancayla vurulan oğul hayatını kaybederken, kayıplara karışan baba her yerde aranıyor.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:13
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İzmir'de kahvaltı sofrasında cinayet

Kahvaltı sofrasında cinayet
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İHA'nın hablerine göre, olay saat 11.30 sıralarında Millet Mahallesi 2575 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Y.C. (66) ile oğlu Kenan Cenikli (41), kahvaltı sofrasında otururken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba-oğul arasında kavga çıkarken, Y.C., oğlu Kenan Cenikli'ye tabancayla ateş ederek evden kaçtı. 

Kenan Cenikli kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinlerini durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tabancayla vurulan Kenan Cenikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Cenikli'nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri cinayet mahallinde incelemelerde bulunurken, oğlunu tabancayla vurduktan sonra kaçan Y.C.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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