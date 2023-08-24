İzmir'de kaldırımda oturan kadını fare ısırdı

İzmir’de bir kadın kaldırımda oturduğu sırada kendisine temas eden hayvanı uzaklaştırmak için elini arkasına uzattı. Uzaklaştırmak istediği hayvan tarafından ısırılan kadın, canlının fare olduğunu fark edince soluğu hastanede aldı.

KAYNAK: İHA
İzmir'de kaldırımda oturan kadını fare ısırdı

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde kaldırımda oturmakta olan Cennet Sarı (75), arkasında gezinen ve kendisine temas eden hayvanı uzaklaştırmak için elini arkasına doğru götürdü.

aw014935-01.jpg

FARE OLDUĞUNU GÖRÜNCE PANİĞE KAPILDI

Bu sırada uzaklaştırmak istediği hayvan tarafından parmağı ısırıldı.

aw014935-02.jpg

Can havliyle bulunduğu yerden ayağa kalkan ve kendisini ısıran canlının fare olduğunu görerek paniğe kapılan Sarı, elindeki bastonla fareye vurmaya başladı.

aw014935-03.jpg

Fare bir süre sonra kaçarak uzaklaşırken, Sarı’nın fare tarafından ısırıldığı ve yaşadığı panik anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

aw014935-04.jpg

TETANOZ AŞISI YAPILDI

Yakınlarına haber vermesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen, burada kendisine tetanoz aşısı vurulan Cennet Sarı, yaşadığı korkunç olaya ilişkin, “Sabah saat 09.00’da kızlarımla dışarı çıktım. Bir kolum kırık nedeniyle sargılı bir elimde de baston olması nedeniyle belim ağrıdı, bende kapının önünde kaldırıma oturdum. Oturduğum yerde sırtıma bir şey dokundu. Bende kedi sanıp iteklemek isteyince parmağımı ısırdı. Fare olduğunu görünce bastonumla vurdum ama kaçarak arabanın altına girdi. Hastanede tetanoz aşısı yaptılar, korkma bir şey olmaz’ dediler." ifadelerini kullandı.

aw014935-06.jpg

“MAHALLEMİZDE GECELERİ FARELER GÖRÜYORUZ”

Cennet Sarı ile aynı binada yaşan komşusu Ayşe Bosnagöçmenleri ise “Balkonda çamaşır asarken, karşıdan Cennet ablayı gördüm ve biraz sohbet ettikten sonra içeriye girdim. İçeriye girmemden kısa bir süre sonra Cennet ablanın bana seslendiğini duydum. Balkona çıkıp baktığımda, Cennet ablanın ellerinden kanlar akıyordu. ‘Ayşe beni fare ısırdı’ diye bağırdı, bende hemen kızını aradım. Mahallemizde geceleri fareleri görüyoruz. Sırf burada değil cadde de görüyoruz. Buna bir an önce çare bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 366 milyar lira oldu Ekonomi
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 366 milyar lira oldu
Rüyada patron görmek ne demek? Rüyada patron görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada patron görmek ne demek? Rüyada patron görmek neye işaret?
Kanser hücrelerini azaltan süper meyve ortaya çıktı. Kilosu 250 lira Sağlık
Kanser hücrelerini azaltan süper meyve ortaya çıktı. Kilosu 250 lira
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı Güncel
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
Pancar üreticilerine ödemeler bugün yapılacak Ekonomi
Pancar üreticilerine ödemeler bugün yapılacak
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu Spor
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
Merkez Bankası’nın faiz kararına üst üste tepkiler geldi Ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz kararına üst üste tepkiler geldi