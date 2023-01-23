Kamyonette 2 milyon kaçak sigara ele geçirildi

AA'da yer alan haberde, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan Gişeleri'ndeki yol kontrol noktasında E.D'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada 125 koli içerisinde 2 milyon kaçak sigara bulundu.
Gözaltına alınan E.D. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan adli işlem başlatıldı.
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