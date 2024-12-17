İzmir’de kanlı hesaplaşma: Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 04.00 sıralarında Ayrancılar Egekent Kavşağı'nda meydana geldi. Cevdet Temel otomobilindeyken, aralarında husumet olduğu belirtilen bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Temel'in otomobildeki yakınları da ateş açarak karşılık verdi. Temel, olayda yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler, sevk edildi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Temel, ambulansla önce ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı, ardından da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Temel, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma, şüphelilerden birini gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.