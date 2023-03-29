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İzmir'de kar mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:03
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İzmir'de kar mesaisi

İzmir'de kar mesaisi
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ANKA'da yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışının kent yaşamını olumsuz etkilememesi için çalışmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kar uyarısının ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ödemiş Bozdağ’ın yanı sıra Karabağlar’ın Tırazlı Mahallesi’nde bulunan Hava Radar Mevzi Komutanlığı yolundaki 10 kilometrelik yol, Menderes Efemçukuru yolu iş makinesiyle açılarak ulaşım sağlandı.

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