İzmir'de kar mesaisi

ANKA'da yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışının kent yaşamını olumsuz etkilememesi için çalışmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kar uyarısının ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ödemiş Bozdağ’ın yanı sıra Karabağlar’ın Tırazlı Mahallesi’nde bulunan Hava Radar Mevzi Komutanlığı yolundaki 10 kilometrelik yol, Menderes Efemçukuru yolu iş makinesiyle açılarak ulaşım sağlandı.