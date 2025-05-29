İzmir’de karısı tarafından tabancayla vurulan adam öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de karısı tarafından tabancayla vurulan adam öldü

İzmir'in Konak ilçesinde karısı tarafından tabancayla vurulan 44 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde tabancayla vurulan 44 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın karısının ise cinayeti itiraf ettiği ve şiddet gördüğü için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tınaztepe Mahallesi 568 Sokakta meydana geldi. Sokaktaki bir evden gelen silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde Ömer Kakız (44) adlı bir kişinin cansız bedenini buldu. Başının arkasından ve göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen Kakız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KARISI İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalıma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Kakız'ın eşi F.K.'yi, dün gözaltına aldı. Bugün ise Ömer Kakız'ın kızı E.N.K. ve kızının nişanlısı A.K. de ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçu itiraf eden Ömer Kakız'ın karısı F.K.'nin, eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve uzun süredir psikolojik baskı altında yaşadığını, olay günü de kendisine saldırdığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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